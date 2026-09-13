Un nou accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 12.00, pe artera principală a municipiului Suceava, zona de coborâre dinspre centrul orașului spre Grupul Școlar.

Un autoturism în care se aflau două persoane a intrat violent într-un stâlp de beton, pe care l-a pus la pământ.

Din cercetările ulterioare ale polițiștilor a rezultat că un șofer în vârstă de 46 de ani, din municipiul Suceava, la volanul unui autoturism Toyota, a circulat cu viteză, pe sensul dinspre Centru, și a schimbat direcția de mers fără a se asigura, moment în care a fost acroșat de un autoturism condus de un șofer din Bosanci.

Din acest impact, autoturismul Toyota a fost scăpat de sub control și a intrat puternic în stâlpul din dreapta sensului de mers.

Din fericire, echipajele medicale nu au găsit probleme deosebite la fața locului.

O femeie în vârstă de 45 de ani, pasageră în Toyota, soția conducătorului auto, a fost transportată la spital conștientă, stabilă, cu un traumatism la nivelul brațului stâng.

Ambii șoferi implicați au fost verificați cu etilotestul și nu erau băuți.

Pompierii militari au intervenit la fața locului cu o autospecială pentru descarcerare, alături de două echipaje de la SAJ Suceava.

Polițiștii au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă, însă cu consecințe mai serioase sunt distrugerile de la fața locului.

Accident violent la Grupul Școlar, cu un stâlp din beton pus la pământ