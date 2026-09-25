Un accident produs în miez de noapte are din nou, în prim-plan, inconștiența unor tineri.

În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 0.40, o mașină condusă pe raza comunei Arbore a lovit un copac și o movilă de pământ, după o ieșire în decor care a avut în prim-plan viteza.

Din cercetările ulterioare a rezultat că mașina a fost condusă de un tânăr în vârstă de 19 ani, din Arbore, care, având direcția de deplasare dinspre strada Principală către strada Trandafirului din comună, la un moment dat a pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un arbore situat în partea stângă a drumului, raportat la sensul lui de mers, după care a mașina a lovit o movilă de pământ acoperită cu vegetație.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care i-a transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pe cei doi pasageri aflați în autoturismul marca VW, respectiv un tânăr în vârstă de 20 de ani și o minoră de 16 ani, din Arbore.

Cei doi au suferit diferite traumatisme, dar leziunile au fost încadrate preliminar la ușoare.

Accident violent, cu doi răniți, provocat de un șofer în vârstă de 19 ani, băut și fără permis

Tânărul care a fost la volan a refuzat îngrijirile medicale, iar în urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat concentrația de 0,29 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a ajuns în cele din urmă la Spitalul Municipal Rădăuți, dar pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

În urma interogării bazelor de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că tânărul în vârstă de 19 ani nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pentru că mașina avea ITP-ul si RCA-ul expirate, pentru consum alcool și alte abateri la regimul rutier, tânărul a încasat și amenzi în cuantum de 8.650 de lei.

Conform informațiilor care circulă la Arbore, tinerii ar fi băut joi seară, iar la ora accidentului plecau să mai cumpere beri. De altfel, la locul accidentului au fost găsite mai multe sticle de bere.

Autoturismul a fost condus cu viteză excesivă, pe un drum pietruit și, printre altele, a sărit peste o groapă, printre răchite și s-a înfipt într-un mal de pământ. Cu noroc am spune, nu au rezultat consecințe mai grave.

Ancheta polițiștilor continuă, privind mai multe infracțiuni.

Accident violent, cu doi răniți, provocat de un șofer în vârstă de 19 ani, băut și fără permis