Accident pe E85, provocat de un șofer care a forțat o depășire, deși conducea o mașină cu volan pe dreapta

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a provocat un accident, luni seară, pe E 85, în zona Pătrăuți, după ce a forțat o depășire în condițiile în care avea vizibilitatea spre zero, în autoturismul cu volan pe dreapta.

Accidentul s-a produs în jurul orei 20.00, fiind angrenate încă două mașini care se deplasau regulamentar.

Din cercetările polițiștilor rezultă că un tânăr în vârstă de 25 de ani, din satul Grănicești, în timp ce conducea autoturismul marca Audi A8 cu volan pe partea dreaptă, din direcția localității Dărmănești spre municipiul Suceava, a efectuat o depășire neregulamentară prin încălcarea marcajului continu.

Autoturismul Audi a intrat în coliziune cu un Nissan care venea regulamentar din sens opus, dar a acroșat în lateral și BMW-ul pe care a încercat să îl depășească.

Din fericire, deși erau toate premisele unei nenorociri, accidentul nu s-a soldat cu consecințe foarte severe.

Ambulanțele ajunse la fața locului l-au preluat pe pasagerul de pe locul stânga față din autoturismul Audi A 8 cu volan pe dreapta și l-au transportat la Spitalul Județean Suceava pentru acordarea îngrijirilor medicale. Aici i s-a stabilit diagnosticul ,,plagă regiune frontală stânga” – rănit ușor.

Toți cei trei conducători auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.