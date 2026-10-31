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Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat

Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat
Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat

Un tractor agricol scăpat de sub control de bărbatul de la volan s-a răsturnat, sâmbătă, pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.

Tractorul a ieșit în decor și, pe fondul diferenței de nivel, s-a răsturnat pe o parte.

Pompierii militari l-au găsit pe bărbatul care a condus vehiculul neîncarcerat, conștient și cooperant.

Acesta a fost preluat de echipajul paramedical pentru acordarea primului ajutor

Pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor, iar echipajul SMURD a transportat conducătorul utilajului la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii au demarat cercetări, pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat
Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat

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