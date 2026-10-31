Accident pe centura Rădăuților, cu un tractor răsturnat

Un tractor agricol scăpat de sub control de bărbatul de la volan s-a răsturnat, sâmbătă, pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.

Tractorul a ieșit în decor și, pe fondul diferenței de nivel, s-a răsturnat pe o parte.

Pompierii militari l-au găsit pe bărbatul care a condus vehiculul neîncarcerat, conștient și cooperant.

Acesta a fost preluat de echipajul paramedical pentru acordarea primului ajutor

Pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor, iar echipajul SMURD a transportat conducătorul utilajului la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii au demarat cercetări, pentru a stabili cum s-a produs accidentul.