O femeie decedată și patru răniți la UPU Suceava, după accidentul de la Volovăț

O femeie a murit în accidentul produs joi dimineață, la Volovăț, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Din păcate, victima nu a răspuns la manevrele de resuscitare și a fost declarată decedată. Femeia a fost găsită inconștientă de primul echipaj ajuns la fața locului.

Celelalte persoane implicate în accident, conștiente, cu diferite traumatisme, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava.

În imagini video care surprind accidentul se vede cum șoferul unui autoturism Dacia pătrunde în intersecție, cu viteză, pe drumul cu prioritate, iar mașina este lovită extrem de violent, din lateral. O femeie, probabil pasageră în Dacie, pe locul din dreapta față, resimte în plin șocul teribil și este proiectată în exterior.

În imagini se mai vede că șoferul Daciei depășește un microbuz și nu reduce deloc viteza, deși are în față o trecere de pietoni și o intersecție.

Conform datelor pe care le avem, Dacia era condusă de un bărbat în vârstă de 67 de ani, care își ducea nepoata în vârstă de 8 ani la școală. În Dacie se afla și femeia care a murit.

În VW se afla șoferul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, și fiica acestuia, minoră.

Conform unei prime evaluări medicale, efectuate la Rădăuți, bărbatul de 67 de ani avea fracturi la nivelul feței, în timp ce la fetița de 8 ani nu au rezultat leziuni problematice sau fracturi.

Celălalt șofer avea o plagă la nivelul ochilor, iar fata din mașina sa un hematom la cap.

Toți cei patru erau stabili hemodinamic și au fost trimiși la Spitalul Județean Suceava, pentru consult de specialitate, la Chirurgie maxilo-facială, Chirurgie Pediatrică și Neurochirurgie.

Reamintim că un accident rutier s-a produs joi dimineață pe raza localității Volovăț, fiind implicate două autoturisme.

Au intervenit militari, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.