Accident cu zece persoane implicate, la ieșirea din Suceava spre Pătrăuți

Un accident rutier în care au fost implicate zece persoane a avut loc vineri, în jurul orei 13.30, la ieșirea din municipiul Suceava spre localitatea Pătrăuți.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și un autotren, în cele trei vehicule aflându-se zece persoane, dintre care șase minori.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate s-a pus problema de emitere a unui Cod Roșu, dar acesta nu a mai fost activat.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

Din fericire, veștile de la locul accidentului sunt bune.

După evaluarea tuturor celor implicați în accident, doar o singură persoană a necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Traficul rutier a fost dat peste cap.