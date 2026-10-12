Pompierii militari suceveni au intervenit de urgență, luni, la un accident în care au fost implicate un autotren și două autoturisme, pe raza localității Drăgușeni, ultima localitate de pe E 85 din județul nostru.

Salvatorii au constatat că în accidentul produs în intersecție au fost implicate patru persoane. Acestea au fost găsite neîncarcerate și în stare bună.

Accident cu implicarea unui tir și a două autoturisme, pe E 85, la Drăgușeni

”Doar una dintre persoane, conștientă și cooperantă, a necesitat îngrijiri medicale și a fost preluată de către pompierii paramedici SMURD. Ulterior, victima a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Accident cu implicarea unui tir și a două autoturisme, pe E 85, la Drăgușeni