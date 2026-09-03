Accesul către Sala Polivalentă, modificat de Primăria Suceava de la patru la două benzi, realizabil cu mai puțini bani

Accesul către cea mai mare investiție de infrastructură sportivă din județ, Sala Polivalentă Suceava, va fi realizat altfel decât cel aprobat într-o ședință anterioară de Consiliu Local, de către vechea administrație.

Într-o informare a Primăriei Suceava se vorbește despre o actualizare a soluției tehnice și de elaborare a unui nou studiu de fezabilitate pentru strada Iuliu Hossu – acces Sala Polivalentă Suceava.

Practic, în loc de o cale de acces cu patru benzi (câte două pe sens), cu pistă de biciclete și insulă separatoare cu lățimea de 1,40 m și trotuare, ar urma să fie realizat un drum simplu, cu două benzi și trotuare.

Motivația noii conduceri a administrației locale: mai puțin exproprieri de terenuri și investiție redusă la mai puțin de jumătate.

Concret, în anul 2024 a fost elaborat un studiu de fezabilitate care prevedea realizarea unui profil transversal amplu, respectiv un carosabil cu lățimea de 14,00 m, două trotuare cu lățimea de 1,50 m, o pistă de biciclete cu lățimea de 1,50 m și o insulă separatoare cu lățimea de 1,40 m, total aproximativ 20 metri.

Valoarea totală a investiției rezultată din documentația elaborată în anul 2024 era de 13.859.521,7 lei cu TVA.

”În procesul de actualizare a soluției tehnice și de elaborare a noului studiu de fezabilitate în anul 2026, s-a analizat situația juridică a terenurilor aferente traseului propus, precum și necesarul real de dezvoltare a infrastructurii rutiere în raport cu funcțiunea de acces către Sala Polivalentă (NOTĂ: nu se mai realizează la acest moment proiectul de AquaPark).

În urma acestei analize, s-a propus un profil transversal redus, alcătuit din două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens, cu lățimea de 3,50 m fiecare, și două trotuare cu lățimea de 1,50 m fiecare, total proiectat 10 metri.

Astfel, soluția propusă în anul 2026 urmărește realizarea unei infrastructuri rutiere funcționale și corespunzătoare traficului estimat, cu un consum mult mai redus de teren și cu diminuarea semnificativă a suprafețelor care trebuie dobândite prin expropriere”, spun reprezentanții administrației locale.

În prezent, municipiul Suceava deține în proprietate și are intabulată o suprafață de aproximativ 2.286 mp, corespunzătoare unei lățimi existente a terenului aferent drumului de aproximativ 6,05 m.

”Pentru realizarea profilului prevăzut în documentația din anul 2024, ar fi fost necesară dobândirea unei suprafețe importante de terenuri suplimentare, prin procedura de expropriere, ceea ce ar fi generat atât costuri suplimentare semnificative, cât și un proces administrativ mai complex și de durată.

În cadrul studiului de fezabilitate elaborat în anul 2026 a fost întocmit, în mod distinct, și tabelul privind culoarul de expropriere aferent soluției propuse, rezultând următoarele suprafețe necesare pentru realizarea investiției:

1.842 mp – terenuri aflate în proprietate privată;

1.273 mp – terenuri aparținând UAT Comuna Moara;

418 mp – teren aparținând domeniului public al Statului Român, administrat de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava.

Prin reducerea profilului transversal al străzii se limitează, în mod corespunzător, necesarul de teren și impactul asupra proprietăților învecinate, păstrându-se totodată funcționalitatea principală a investiției, respectiv asigurarea accesului rutier și pietonal către Sala Polivalentă”, transmite conducerea Primăriei Suceava.

Ca urmare a soluției tehnice revizuite, a reducerii suprafețelor de lucrări și a actualizării costurilor, valoarea totală a investiției rezultată din noul deviz general este de 6.569.728,46 lei cu TVA.

Prin urmare, față de valoarea de 13.859.521,7 lei fără TVA prevăzută în documentația din anul 2024, soluția propusă în anul 2026 conduce la o valoare totală de 6.569.728,46 lei, reprezentând o diminuare cu 7.289.793,24 lei a valorii investiției.

Reducerea profilului transversal nu elimină lucrările privind devierile/relocările de utilități. Conform normativelor tehnice în vigoare, utilitățile care se regăsesc sub caseta drumului trebuie deviate în afara acesteia, pentru a permite realizarea și exploatarea în condiții corespunzătoare a infrastructurii rutiere și pentru a evita intervențiile ulterioare asupra structurii drumului.

”În concluzie, soluția propusă prin studiul de fezabilitate din anul 2026 reprezintă o adaptare a investiției la situația juridică reală a terenurilor, la necesitățile funcționale ale zonei și la posibilitatea de realizare a obiectivului cu un efort financiar semnificativ redus.

Prin această abordare se urmărește asigurarea accesului corespunzător către Sala Polivalentă, concomitent cu reducerea suprafețelor de teren ce trebuie dobândite, diminuarea impactului asupra proprietăților private și reducerea substanțială a valorii totale a investiției, de la 13,86 milioane lei la aproximativ 6,57 milioane lei”, au precizat reprezentanții administrației sucevene.