Academicianul Vlad Ciurea conferențiază vineri la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Unul dintre cei mai renumiți neurochirurgi români, academicianul Vlad Ciurea, va conferenția vineri, 2 octombrie a.c., la USV, în aula E, în cadrul evenimentului „Excelență, vocație și cultură – Dialoguri la Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava”. Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea este un nume de referință al medicinei românești, cu peste 23.000 de intervenții neurochirurgicale, dintre care mai mult de jumătate la copii. Este profesor emerit al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și membru de onoare al Academiei Române. După cum se precizează în comunicatul USV, „dincolo de activitatea științifică, prof. Ciurea este un apreciat formator de opinie, care explică publicului larg tainele creierului uman”.

Prima intervenție, în intervalul orar 11.00-13.00, „Per aspera ad astra”, este dedicată în special studenților și comunității academice și este urmată de dialog despre vocație, perseverență, performanță, responsabilitate și cultură, adresat deopotrivă cadrelor didactice, cercetătorilor, comunității medicale și studenților universității.

A doua conferință este programată vineri după-amiază, de la 16.00 la 18.00, are titlul „Geniul Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere”, este dedicată dimensiunii culturale și umaniste a marelui sculptor și este deschisă, în egală măsură, comunității academice și publicului larg.