Academica Gălănești se menține pe primul loc în ierarhia Ligii a IV-a

Cea mai categorică victoriei a rundei a X-a a Ligii a IV-a a fost repurtată de CS Vicovu de Sus, care s-a impus cu 4-0 la Mitocu Dragomirnei, prin golurile marcate de Coroamă (2), Sahlean, Ghiorghiciuc.

Un succes în deplasare a obținut și Viitorul Liteni, care a dispus cu 1-0 de Progresul Frătăuții Vechi. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de către Lungu.

Lider se menține în continuare Academica Gălănești, care a trecut la limită, cu 3-2, de Viitorul Fălticeni, în derbiul etapei.

Rezultate înregistrate în etapa a X-a:

Bucovina Rădăuți – CS Gura Humorului 3-4

Stejarii Dragomirnei – CS Vicovu de Sus 0-4

Rarăul Câmpulung Moldovenesc – Minerul Iacobeni 1-1

Academica Gălănești – Viitorul Fălticeni 3-2

Progresul Frătăuții Vechi – Viitorul Liteni 0-1

Bucovina Dărmănești – Dream Team Ipotești 4-2

Forest Pătrăuți – Moldova Drăgușeni 2-2

Clasament

1 Academica Gălănești 10 9 0 1 55-16 27p

2 Minerul Iacobeni 10 8 1 1 36-8 25p

3 CS Vicovu de Sus 10 8 0 2 43-7 24p

4 Rarăul Câmpulung 10 6 4 0 25-9 22p

5 Viitorul Fălticeni 10 5 0 5 25-21 15p

6 Viitorul Liteni 10 5 0 5 19-23 15p

7 Forest Pătrăuţi 10 4 2 4 20-23 14p

8 Stejarii Dragomirnei 10 4 1 5 16-19 13p

9 Bucovina Dărmănești 10 4 1 5 21-27 13p

10 Progresul Frătăuții Vechi 10 4 0 6 30-21 12p

11 Moldova Drăgușeni 10 3 1 6 23-33 10p

12 CS Gura Humorului 10 3 0 7 21-42 9p

13 Bucovina Rădăuți 10 2 0 8 9-40 6p

14 Dream Team Ipotești 10 0 0 10 6-60 0p