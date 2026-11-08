Academica Gălănești se menține pe primul loc în ierarhia Ligii a IV-a

Cea mai categorică victoriei a rundei a X-a a Ligii a IV-a a fost repurtată de CS Vicovu de Sus, care s-a impus cu 4-0 la Mitocu Dragomirnei, prin golurile marcate de Coroamă (2), Sahlean, Ghiorghiciuc.
Un succes în deplasare a obținut și Viitorul Liteni, care a dispus cu 1-0 de Progresul Frătăuții Vechi. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de către Lungu.
Lider se menține în continuare Academica Gălănești, care a trecut la limită, cu 3-2, de Viitorul Fălticeni, în derbiul etapei.
Rezultate înregistrate în etapa a X-a:
Bucovina Rădăuți – CS Gura Humorului 3-4
Stejarii Dragomirnei – CS Vicovu de Sus 0-4
Rarăul Câmpulung Moldovenesc – Minerul Iacobeni 1-1
Academica Gălănești – Viitorul Fălticeni 3-2
Progresul Frătăuții Vechi – Viitorul Liteni 0-1
Bucovina Dărmănești – Dream Team Ipotești 4-2
Forest Pătrăuți – Moldova Drăgușeni 2-2
Clasament
1 Academica Gălănești 10 9 0 1 55-16 27p
2 Minerul Iacobeni 10 8 1 1 36-8 25p
3 CS Vicovu de Sus 10 8 0 2 43-7 24p
4 Rarăul Câmpulung 10 6 4 0 25-9 22p
5 Viitorul Fălticeni 10 5 0 5 25-21 15p
6 Viitorul Liteni 10 5 0 5 19-23 15p
7 Forest Pătrăuţi 10 4 2 4 20-23 14p
8 Stejarii Dragomirnei 10 4 1 5 16-19 13p
9 Bucovina Dărmănești 10 4 1 5 21-27 13p
10 Progresul Frătăuții Vechi 10 4 0 6 30-21 12p
11 Moldova Drăgușeni 10 3 1 6 23-33 10p
12 CS Gura Humorului 10 3 0 7 21-42 9p
13 Bucovina Rădăuți 10 2 0 8 9-40 6p
14 Dream Team Ipotești 10 0 0 10 6-60 0p