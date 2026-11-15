Academica Gălănești se desprinde în fruntea clasamentului

După o perioadă cu rezultate mai puțin concludente, Viitorul Fălticeni a reușit să câștige clar, cu 4-1, întâlnirea cu Progresul Frătăuții Vechi, din etapa a XI-a a Ligii a IV-a „Mihu”. Golurile învingătorilor au fost marcate de Dennis Horciu (3) și Teo Amihăesei.

O victorie fără emoții a repurtat și Viitorul Liteni, 7-3 împotriva celor de la Bucovina Dărmănești, cu ajutorul reușitelor semnate de Ndiaye Mediop (3), Dănuț Lungu, Ovidiu Agheorghiesei, Ionuț Mihai și Cosmin Mitoșeriu.

Per total, a fost o rundă favorabilă liderului Academica Gălănești, care s-a impus la Iacobeni, în derbiul etapei și profitând de semieșecul înregistrat pe teren propriu de CS Vicovu de Sus s-a distanțat la 5 puncte în fruntea clasamentului.

Rezultate:

Viitorul Fălticeni – Progresul Frătăuții Vechi 4-1

Moldova Drăgușeni – Bucovina Rădăuți 7-3

Viitorul Liteni – Bucovina Dărmănești 7-3

Minerul Iacobeni – Academica Gălănești 1-3

Dream Team Ipotești – Forest Pătrăuți 0-3

CS Vicovu de Sus – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 1-1

CS Gura Humorului – Stejarii Dragomirnei 4-0

Clasament

1 Academica Gălănești 11 10 0 1 58-17 30p

2 CS Vicovu de Sus 11 8 1 2 44-8 25p

3 Minerul Iacobeni 11 8 1 2 37-11 25p

4 Rarăul Câmpulung 11 6 5 0 26-10 23p

5 Viitorul Fălticeni 11 6 0 5 29-22 18p

6 Viitorul Liteni 11 6 0 5 26-26 18p

7 Forest Pătrăuţi 11 5 2 4 23-23 17p

8 Moldova Drăgușeni 11 4 1 6 30-36 13p

9 Stejarii Dragomirnei 11 4 1 6 16-23 13p

10 Bucovina Dărmănești 11 4 1 6 24-34 13p

11 Progresul Frătăuții Vechi 11 4 0 7 31-25 12p

12 CS Gura Humorului 11 4 0 7 25-42 12p

13 Bucovina Rădăuți 11 2 0 9 12-47 6p

14 Dream Team Ipotești 11 0 0 11 6-63 0p