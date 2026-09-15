„Academia pentru literație aplicată” – prima tabără de literație Teach for Romania din județul Suceava, la Școala Gimnazială Panaci

În perioada 31 august – 5 septembrie 2026, Școala Gimnazială Panaci a devenit, pentru câteva zile, un spațiu în care lectura a ieșit din tiparele obișnuite ale orei de curs și s-a transformat într-o experiență de vacanță, de descoperire și de învățare împreună. Prin proiectul „Academia pentru literație aplicată”, unitatea de învățământ a organizat prima tabără de literație desfășurată de Teach for Romania în județul Suceava, adresată elevilor din ciclul primar și gimnazial.

Inițiativa a pornit de la o nevoie reală identificată în comunitatea școlară: apropierea copiilor de lectură și dezvoltarea competențelor de înțelegere, exprimare și comunicare. În etapa de pregătire a proiectului, elevii, profesorii și părinții au fost implicați în discuții despre obiceiurile de lectură, despre dificultățile întâmpinate de copii și despre activitățile care i-ar putea face să citească mai mult și cu mai multă plăcere. Una dintre concluzii a fost aceea că lectura devine mult mai atractivă atunci când este asociată cu jocul, creativitatea, dialogul și colaborarea.

Tocmai de aceea, tabăra a fost gândită nu ca o succesiune de „ore de română” desfășurate în vacanță, ci ca un program nonformal în care copiii au putut să citească, să vorbească despre cărți, să creeze, să pună întrebări, să lucreze în echipă și să își exprime liber ideile. Lectura ghidată și lectura de plăcere au fost completate de jocuri de literație, exerciții de imaginație, storytelling, activități de scriere creativă, jurnale de lectură, dezbateri, prezentări, dramatizări și momente de reflecție.

Pentru elevii din ciclul primar, activitățile au urmărit în special apropierea de text prin joc și creativitate. Copiii au ascultat și au citit povești, au identificat personaje și întâmplări, au realizat desene, mini-povești și produse creative inspirate de textele parcurse. Au fost încurajați să își spună părerea, să formuleze întrebări și să transforme lectura într-o experiență personală, nu într-o simplă sarcină școlară.

Activitățile pentru ciclul primar au fost susținute de prof. înv. primar Asăndulesei Monica, Apetrei Magda, Roiu-Păștinaru Ionela, Bordei Roxana și Horceag Adriana. Prin implicarea lor, programul a combinat componenta de literație cu activități ludice și creative, adaptate vârstei copiilor și ritmului de lucru al fiecăruia.

La clasele gimnaziale, activitățile au fost coordonate de prof. Verdeșescu Buzilă Sandu. Elevii au lucrat cu texte diverse, au participat la discuții și dezbateri, au formulat opinii argumentate, au realizat exerciții de scriere creativă și au pregătit recomandări de lectură. Accentul a fost pus pe înțelegerea textului, pe exprimarea orală și scrisă, pe capacitatea de a susține un punct de vedere și pe transferul competențelor de literație în situații reale de comunicare.

O componentă aparte a programului a fost colaborarea cu Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc. La activitățile desfășurate în parteneriat cu biblioteca au participat doar elevii de gimnaziu. Pentru aceștia, întâlnirea cu spațiul bibliotecii a însemnat mai mult decât o simplă vizită: au descoperit modul de organizare a unei biblioteci, au participat la activități de lectură și au realizat recomandări de carte și impresii de lectură. Experiența a oferit un cadru autentic în care elevii au putut folosi ceea ce au exersat în tabără într-un context cultural real.

Proiectul „Academia pentru literație aplicată” include și amenajarea unui colț de lectură în școală, gândit ca un spațiu prietenos, accesibil și atractiv pentru copii. Ideea acestui spațiu a venit inclusiv din dorințele exprimate de elevi, care și-au imaginat un loc în care să poată citi și discuta despre cărți într-o atmosferă relaxată. Astfel, proiectul nu se încheie odată cu tabăra, ci lasă în școală o resursă care poate fi folosită în activități didactice și extracurriculare pe tot parcursul anului.

Un alt aspect important al proiectului este rolul activ acordat elevilor. Ei nu au fost doar beneficiari ai activităților, ci au fost încurajați să devină „ambasadori ai lecturii”, „autori”, „moderatori” și „cititori activi”. Au realizat afișe, recomandări, jurnale și creații proprii, au oferit feedback colegilor și au reflectat asupra propriului progres. În acest fel, literația a fost abordată ca o competență de viață: a citi, a înțelege, a selecta informații, a formula idei și a comunica eficient.

Coordonarea proiectului la nivelul Școlii Gimnaziale Panaci este asigurată de director Verdeșescu Buzilă Mirela, responsabilă de coordonarea generală, planificarea activităților, monitorizarea și evaluarea implementării. Proiectul valorifică, în același timp, colaborarea dintre cadre didactice, familie, școală și partenerii comunității, cu scopul de a construi în jurul copiilor contexte de învățare mai bogate și mai apropiate de nevoile lor.

Pentru Școala Gimnazială Panaci, această primă tabără de literație Teach for Romania desfășurată în județul Suceava reprezintă mai mult decât o activitate de vacanță. Este un demers prin care lectura este readusă aproape de copii, într-o formă vie și accesibilă, iar școala își asumă rolul de a crea experiențe care pot schimba felul în care elevii se raportează la carte, la învățare și la propria lor voce. „Academia pentru literație aplicată” transmite, astfel, un mesaj simplu: atunci când lectura capătă sens, copiii nu mai citesc doar pentru școală, ci pentru a descoperi, pentru a înțelege și pentru a se exprima.