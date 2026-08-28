Absolventele cu media 10 la examenul de bacalaureat – Elisabeta Filimon și Ioana Ilaș, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, și Teodora Brumă și Larisa Ioana Popescu, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – au fost premiate la Gala Performanței, festivitate organizată la Palatul Parlamentului, sub egida Comisiei pentru învățământ a Senatului României.

La gală au fost premiați toți elevii din țară care au obținut media 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat, în prezența a numeroase personalități ale vieții politice și academice, între care Mihai Dimian – ministrul Educației, Mircea Abrudean – președintele Senatului, Oana Țoiu – ministrul Afacerilor Externe, Sorin Costreie – consilier prezidențial în domeniul educației, Luciana Antoci – consilierul prim-ministrului în domeniul educației etc.

Elevele sucevene au fost însoțite de directorii celor două colegii, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu și, respectiv, prof. dr. Silvia Corina Nuțu, alături de consilierul pentru programe și proiecte educative prof. Miriam Leon-Postolache și, respectiv, director adjunct prof. dr. Anamaria Popescu.

Absolventele cu 10 la bacalaureat au fost premiate la Gala Performanței, organizată de Senatul României

„Dincolo de nota 10 – cum susținem performanța?”

Gala a cuprins momente precum „Vocea care inspiră”, în cadrul căruia elevii premiați au împărtășit ce a însemnat pentru ei drumul de la potențial la performanță, un moment artistic susținut de Corul „A doua familie” din cadrul Programului Național Cantus Mundi by Madrigal, festivitatea de premiere propriu-zisă și o masă rotundă cu tema „Dincolo de nota 10 – cum susținem performanța?”. Aceasta a constat în dialog și dezbatere între elevii performanți și reprezentanți ai educației și sănătății din mediul public și privat, cu accent pe nevoile generației tinere și pe soluțiile prin care putem susține performanța și dezvoltarea lor în România.

„Este al doilea an consecutiv când reprezentanți ai unităților școlare din județ participă la acest eveniment, contribuind astfel la consolidarea renumelui învățământului sucevean la nivel național, în rândul celor mai prestigioase unități de învățământ din România, motiv pentru a le felicita pe Elisabeta, Ioana, Teodora și Larisa, alături de cadrele didactice care au contribuit la obținerea acestei noi performanțe educaționale!”, transmite delegația suceveană.

Evenimentul face parte din în cadrul proiectul „Să creștem generații sănătoase”, coordonat de dr. Alina Epure, fondator Nutribalance.