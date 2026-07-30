Absolvent al Colegiului Național „Nicu Gane”, un tânăr din Fălticeni este șeful de promoție al Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”

Performanță deosebită pentru un tânăr originar din Fălticeni. Traian Ionel, absolvent al Colegiului Național „Nicu Gane”, a fost desemnat șef de promoție al Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, după ce a încheiat studiile cu rezultate remarcabile.

Potrivit NewsBrasov, Traian Ionel, în vârstă de 22 de ani, a obținut media 10 în ultimul an de studiu și media 9,83 la examenul de licență.

Pasionat de domeniul aviației, tânărul a urmat cursurile Facultății de Management Aeronautic, specializarea Aviație nenaviganți. De-a lungul celor trei ani de studii universitare a avut medii anuale de peste 9,50, iar în ultimul an a reușit să obțină nota maximă.

Rezultatele sale excelente au fost vizibile încă din perioada liceului. La examenul de bacalaureat, Traian Ionel s-a numărat printre absolvenții cu cele mai mari medii din zona Fălticeni, obținând nota 9,80 la limba și literatura română și 9,65 la matematică.

Pe lângă activitatea academică, acesta s-a implicat și în cercetarea științifică. În anul universitar recent încheiat, a reprezentat Academia Forțelor Aeriene la o sesiune de comunicări dedicată studenților militari, organizată de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, fiind recompensat cu o diplomă de excelență pentru prestația sa.

Conform aceleiași surse, Traian Ionel s-a remarcat și în competițiile sportive, făcând parte din lotul de orientare al Academiei. În cadrul etapei finale a Campionatului Național Militar de Orientare, organizat de Ministerul Apărării Naționale, a obținut locul al III-lea.

După absolvire, tânărul ofițer a optat să își înceapă cariera la baza aeriană din Otopeni, urmând să își continue în același timp pregătirea profesională prin studiile de masterat la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.