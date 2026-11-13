A zecea ediție a proiectului „Să citim Biblia împreună!”

De două ori pe an, elevii de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava îmbrățișează Biblia prin lectură: în săptămâna cu 15 februarie, când e Ziua Lecturii, și în săptămâna cu 13 noiembrie (ziua Bibliei), când îl sărbătorim pe cel mai mare predicator al Creștinismului, Sfântul Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului.

Proiectul a debutat pe 15 februarie 2022 și a inspirat alte proiecte legate de Biblie din întreaga țară (https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/proiectul-sa-citim-biblia-impreuna-a-debutat-de-ziua-nationala-a-lecturii-la-colegiul-national-petru-rares-suceava/).

Aceasta este una dintre cele două săptămâni: timp de o săptămână, elevii au citit pasaje din Biblie.

Cuvântul din Biblie e cuvântul lui Dumnezeu. E cuvânt viu, puternic, care luminează și întărește pe creștin. Prin citirea Scripturii, omul pricepe învățătura cea sfântă și se apropie de Bunul Dumnezeu.

Unii tineri au citit integral Noul Testament până acum, unii s-au apucat hotărât de-acum, iar unii au plan de acum înainte.

Un capitol pe zi din Biblie și într-un an de zile e gata toată de citit!

Cu Doamne-ajută!!!

Pr. prof. Justinian-Remus A. Cojocar

Prof. Vrânceanu Marius