A virat la stânga fără a se asigura și nimeni nu a mai putut face nimic pentru el

Un bărbat în vârstă de 60 de ani și-a pierdut viața, marți noapte, după un accident rutier produs în timp ce se deplasa cu bicicleta, pe drumului național 2 E, pe raza satului Sasca, comuna Cornu Lunii, după cum am arătat în Monitorul de Suceava.

Ancheta preliminară a polițiștilor indică faptul că accidentul s-a produs din vina biciclistului care a decedat.

La ora 1.00 din noapte, ofițerul de serviciu din cadrul Poliției municipiului Fălticeni a fost sesizat prin 112 cu privire la faptul că pe raza localității Sasca s-a produs un accident rutier soldat cu victime.

Echipajul de ambulanță tip C de la SAJ Suceava ajuns la fata locului a găsit bărbatul accidentat cu multiple politraume, în stop cardio-respirator, fiind declarat decesul.

Din cercetări a rezultat că un localnic în vârstă de 60 de ani, din Sasca, în timp ce se deplasa pe bicicletă pe DN2 E (drumul național de la Gura Humorului către Fălticeni), a virat brusc spre stânga, fiind acroșat de către autoutilitara marca Renault, condusă de un șofer în vârstă de 40 de ani, din municipiul Fălticeni, care circula pe aceeași direcție de deplasare, venind din spatele biciclistului.

Așadar, deplasare cu bicicleta noaptea, pe un drum național—european, și o manevră de viraj la stânga mortală, un accident aproape imposibil de evitat de un șofer.