A VI-a ediție jubiliară a proiectului educațional „Toamna Rodnică”, la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana a marcat cu bucurie cea de-a VI-a ediție a Proiectului Educațional „Toamna Rodnică”. O inițiativă de o profundă rezonanță pedagogică și comunitară, un eveniment în care micii școlari ai ciclului primar, dascălii și părinții au dat viață unei noi povești despre frumos și dăruire.

​Așa cum se aștern cu delicatețe pe foaie versurile care însuflețesc această ediție:

„A venit de prin păduri / TOAMNA cu hăinuță groasă, / Să presare picături / Și să ne-invite-n casă. / N-a venit cu mâna goală, / A adus frunze și flori, / Și-a strâns fructele în poală / Și legume de cu zori. / S-o chemăm și-n școala noastră / Ca s-o salutăm pe rând, / Să-i spunem «La revedere!», / Căci ea va pleca-n curând.”

​Pentru elevii ciclului primar, acest proiect reprezintă o poartă deschisă spre cunoaștere, libertatea de a crea și bucuria de a coopera. Prin activități interactive și artistice, copiii învață să descopere detaliile naturii, transformând educația într-o experiență vie.

​Ediția din acest an s-a desfășurat prin intermediul mai multor evenimente atent organizate:

​„Parfum de toamnă în clasa mea” (5–30 octombrie 2026): Sălile de clasă s-au metamorfozat în tărâmuri de poveste, cu miros de gutui coapte, aranjamente din frunze ruginii și colțuri tematice.

​Atelierele „Micii artiști în regia Toamnei” (12–30 octombrie 2026): Săptămâni de repetiții pline de entuziasm, dicție și acorduri lirico-muzicale prin care micii actori și cântăreți și-au șlefuit talentul.

​„Vitrina creativă” (19 octombrie – 6 noiembrie 2026): Holurile școlii au fost transformate într-o expoziție vie, cu colajele inovatoare și picturi vibrante ale elevilor.

​„Mandala Toamnei” (4–5 noiembrie 2026): O expoziție de simetrie și culoare alcătuită din mandale gigantice construite din semințe, ghinde, frunze și fructe. Din cauza vremii, evenimentele centrale s-au desfășurat în sala de sport a liceului din Cajvana.

​Spectacolul „Toamna Rodnică” (5 noiembrie 2026): Punctul culminant al ediției, în cadrul căruia toți elevii claselor 0–IV, coordonați de cei 37 de învățători ai ciclului primar, au urcat pe scenă. Copiii, îmbrăcați în costume personalizate de toamnă, în straie populare încărcate de istorie și motive bucovinene autentice, au cucerit inimile publicului printr-un spectacol deosebit.

​„Coșul Solidarității” (9-10 noiembrie 2026): O activitate caritabilă în care coșurile pline de roade, adunate cu dragoste de copii și părinți, au adus mângâiere și zâmbete acolo unde a fost cea mai mare nevoie.

​Despre această sărbătoare, prof. Iulian Ciotu, director coordonator, mărturisește: „Proiectul educațional «Toamna Rodnică» a ajuns la o frumusețe aniversară ce ne umple inimile de mândrie, continuând să susținem cu toată tăria acele punți care leagă școala de sufletul comunității noastre. Felicit cu recunoștință echipa de coordonare, corpul profesoral dedicat din ciclul primar și minunații noștri elevi pentru această ediție memorabilă”.

​La rândul său, prof. înv. primar Cristina Tomuț, director adjunct și inițiatoarea proiectului, subliniază: „«Toamna Rodnică» înseamnă mult mai mult decât bilanțul unei recolte; este chintesența generozității pământului și a dăruirii umane. Văzând cum crește acest proiect de la an la an, sunt profund mișcată de implicarea exemplară a părinților și de harul dascălilor noștri, căci la Liceul Tehnologic «Ștefan cel Mare», tradiția și excelența merg mână în mână”.

​Rămânem fideli ideii că școala este spațiul în care viața prinde culoare, iar elevii din Cajvana continuă să fie ocrotiți de tradiție și animați de viitor.

Prof. înv. primar Seserman Lidia Loredana

​Responsabil cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana