A VI-a ediție a „Promenadei în alb” a tinerilor ATOS

A VI-a ediție a „Promenadei în alb” a tinerilor din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) s-a desfășurat și anul acesta în prima zi din Noiembrie, prin zona centrală a orașului Suceava. Tinerii s-au întâlnit în curtea Bisericii voievodale „Sf. Dumitru”. După ce au urcat în Turnul-Clopotniță al lui Alexandru Lăpușneanu, vechi de aproape de 500 de ani, de unde au avut o panoramă frumoasă a centrului orașului, tinerii au început promenada pe Esplanadă, pe lângă Casa de Cultură, Palatul administrativ, Parcul central și s-au oprit la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou”, unde l-au cinstit pe ocrotitoul Sucevei. La final, s-au bucurat și au mâncat împreună.

Îmbrăcați în tricouri albe, tinerii au vrut să transmită mesajul de bine și să sărbătorească altfel sfârșitul de Octombrie și începutul lui Noiembrie, cu îndemnul de a nu importa fel și fel de practici și „tradiții” păgânești și „sărbători” străine de duhul creștin.

Fiecare om e unic, frumos, de folos în societate și în Biserică. Îl supărăm pe Dumnezeu cu orice schimbare, schimonosire, urâțire a chipului, chiar și pentru scurtă durată, pentru distracție, din teribilism, ignoranță ori neștiință. Halloween urâțește chipul omului, otrăvește mintea și îmbolnăvește sufletul. Să înflorească binele!

Mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate! Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere! Mulțumim tinerilor noștri pentru implicare. Forța ATOS!!!

Pr. Justinian-Remus A. Cojocar