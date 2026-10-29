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A venit acasă să-și îngroape tatăl, iar unchiul l-a amenințat cu moartea

A venit acasă să-și îngroape tatăl, iar unchiul l-a amenințat cu moartea
A venit acasă să-și îngroape tatăl, iar unchiul l-a amenințat cu moartea

Un bărbat venit acasă în satul natal, Mălini, pentru a-și îngropa tatăl, a sfârșit prin a ajunge la Poliție.

Acesta locuiește în Elveția, iar pe data de 23 octombrie a fost informat de unchiul său că tatăl lui a murit.

S-a întors acasă, iar în timp ce se afla la biserica din sat, la capătul mortului, unchiul său a început să-i reproșeze că nu are dreptul la moștenirea pe care tatăl i-o lăsase prin testament în vara anului 2025.

Mai mult, unchiul a trecut la amenințări cu moartea, motiv pentru care fiul defunctului a mers la Poliție și a depus o plângere.

După ce au analizat situația, oamenii legii au emis ordin de protecție față de unchi, pe o perioadă de 120 ore, mai exact până pe 1 noiembrie.

În această perioadă, unchiul trebuie să păstreze o distanță minimă de 100 metri față de victimă și membrii familiei acestuia și față de reședința lăsată moștenire de mort.

Mai mult, unchiul s-a ales și cu un dosar penal pentru comiterea a două infracțiuni de „amenințare”, iar ca măsură suplimentară a fost reținut și pentru 24 de ore.

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