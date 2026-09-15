A V-a ediție a competiției de șah „Blitzul de la Muzeu”, desfășurată la Câmpulung Moldovenesc, și-a desemnat câștigătorii

La Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc s-a desfășurat duminică, 13 septembrie, a V-a ediție a competiției „Blitzul de la Muzeu”, un turneu spectaculos, cu 10 runde, în ritmul rapid și solicitant de 3’+2″.

Clasamentul general al competiției a fost câștigat de Dranga Victor-Andrei – CSM Rarăul, cu 8,5 puncte, urmat de Barabasa George-Valentin – ACS Orășelul Copiilor București, cu 8 puncte, și Țîmpău Vasile – CSM Rarăul, tot cu 8 puncte.

La eveniment a fost prezent și Doru Ailincăi, în calitate de reprezentant al CS Șah Suceava, dar și în calitate de arbitru secund, alături de arbitrul principal, Marius Măgurean.

CS Șah Suceava a fost reprezentat de 9 jucători, care au oferit partide interesante, rezultate bune și multe momente de șah de calitate.

Rezultatele sportivilor CS Șah Suceava: Sfichi Andrei – 7,5 puncte, locul 4 în clasamentul general („O evoluție foarte bună, constantă și la un nivel ridicat într-o competiție în care fiecare secundă a contat”); Jitaru Eduard-Gabriel – 6 puncte, locul 5 în clasamentul general („Edy a reușit câteva victorii valoroase, rezultate care îi confirmă progresul și care îi vor oferi, cu siguranță, un plus de moral pentru competițiile următoare”); Guguță Andrei – 6 puncte și locul I la categoria U16 („O nouă clasare pe podium pentru Andrei și o evoluție care confirmă forma bună din ultima perioadă„); Arhire Lucian – 5,5 puncte („O surpriză foarte plăcută, cu un joc solid, echilibrat și rezultate care arată un potențial foarte bun”); Urdoi Constantin-Adrian – 5 puncte („A oferit partide spectaculoase, cu inițiativă și multă combativitate„); Puiu Denis Ștefan – 4 puncte („A reușit victorii în fața unor adversari mai bine cotați. Lipsa de experiență competițională l-a privat de un punctaj și mai bun, însă evoluția sa este una încurajatoare”); Săhlean Octavian – 4 puncte („La cei 86 de ani, decanul de vârstă al clubului nostru a demonstrat încă o dată că pasiunea pentru șah nu are vârstă, oferind partide de un înalt nivel tehnic și fiind un adevărat exemplu pentru generațiile tinere”); Musteață Cătălin-Gabriel – 4 puncte („O prestație bună la primul său concurs de blitz, într-un ritm de joc care cere rapiditate în calcul, intuiție și multă stăpânire de sine”); Oroșanu Elena – 4 puncte și locul I în clasamentul feminin („O evoluție foarte frumoasă, iar jocul prestat ne oferă motive reale de optimism pentru competițiile viitoare”).

Doru Ailincăi i-a felicit pe toți cei 9 reprezentanți ai CS Șah Suceava pentru implicare, atitudine și pentru modul în care au reprezentat clubul.

„Felicitări tuturor câștigătorilor și premianților. Le mulțumesc celor de la CSM Rarăul și ACS Șah Bucovina pentru organizarea competiției, precum și gazdelor de la Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc pentru primire și pentru condițiile excelente oferite participanților. Astfel de turnee sunt importante nu doar prin clasamente și premii, ci și prin experiența acumulată, partidele jucate și lecțiile învățate la fiecare rundă”, a transmit arbitrul Doru Ailincăi.