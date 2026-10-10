A urcat băut la volan și a ”reușit” să își suspende mașina pe un trotuar

Un bărbat din Siret a ”reușit” performanța de a-și suspenda mașina pe un trotuar.

S-a întâmplat în după-amiaza zilei de sâmbătă, 9 octombrie, pe strada 9 Mai din Siret.

Polițiștii care s-au deplasat la locul incidentului l-au găsit pe șofer și mașina marca VW Passat.

Cel de la volan le-a povestit oamenilor legii că la un moment dat nu a mai putut controla vehiculul, iar acesta a rămas suspendat.

Pentru că mirosea a alcool, polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, iar acesta a indicat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la spital pentru recoltarea de probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Bărbatul din Siret este cercetat acum pentru comiterea infracțiunii de de „conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.