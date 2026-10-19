A treia ediție a întâlnirii și promenadei tinerilor ATOS cu prietenii nevăzători

A fost o zi emoționantă.

E o tradiție ca an de an, în jurul Zilei Internaționale a Bastonului Alb (15 octombrie), tinerii ATOS să se întâlnească, să petreacă timp împreună și să se plimbe cu prietenii nevăzători din cadrul Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Suceava.

Tinerii au asistat la Concursul „Prietenii Cărții Braille”, despre viața sculptorului Constantin Brâncuși. În cadrul concursului, persoanele cu deficiențe de vedere au celebrat lectura, cultura și importanța scrierii Braille în viața lor.

Tinerii au socializat cu prietenii nevăzători, unii de vârsta bunicilor lor, au povestit, au cântat și au mâncat împreună plăcinte.

Promenada de la Sediul Asociației Nevăzătorilor (lângă Piața Mare, centrul Sucevei) și până la Mănăstirea ” Sf. Ioan cel Nou” a însemnat plimbarea inimilor, plimbarea ochilor sănătoși care ajută ochii neputincioși. Pe parcursul plimbării s-a vorbit întruna, s-a povestit și s-a respirat cu adevărat prietenește.

La Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” s-au închinat și s-au rugat împreună ocrotitorului orașului nostru.

Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dăruit sănătate s-ajungem și anul acesta să participăm la această activitate de suflet! Nu a plouat și vremea a fost bună. Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere! Mulțumim pentru parteneriat prietenilor noștri de la Asociația Nevăzătorilor Suceava, pe care-i prețuim! Nu în ultimul rând, mulțumim tinerilor noștri pentru implicare și dragostea arătată față de semeni!

Pr. Justinian-Remus A. Cojocar