E o tradiție ca an de an, în jurul Zilei Internaționale a Bastonului Alb (15 Octombrie), tinerii ATOS să se întâlnească, să petreacă timp împreună și să se plimbe cu prietenii nevăzători din cadrul Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Suceava.

Tinerii au asistat la Concursul „Prietenii Cărții Braille”, despre viața sculptorului Constantin Brâncuși. În cadrul concursului, persoanele cu deficiențe de vedere au celebrat lectura, cultura și importanța scrierii Braille în viața lor. Alfabetul Braille este un sistem de semne în care literele sunt realizate din puncte în relief care ajută la scrierea dactilă pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Denumirea alfabetului vine de la inventatorul lui de acum două sute de ani – Louis Braille.

Tinerii au socializat cu prietenii nevăzători, unii de vârsta bunicilor lor, au povestit, au cântat și au mâncat împreună plăcinte.

Promenada de la Sediul Asociației Nevăzătorilor (lângă Piața Mare, centrul Sucevei) și până la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” a însemnat plimbarea inimilor, plimbarea ochilor sănătoși care ajută ochii neputincioși. Pe parcursul plimbării s-a vorbit întruna, s-a povestit și s-a respirat cu adevărat prietenește. La Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” s-au închinat și s-au rugat împreună ocrotitorului orașului nostru.

A treia ediție a Întâlnirii și Promenadei tinerilor ATOS cu prietenii nevăzători

Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dăruit sănătate s-ajungem și anul acesta să participăm la această activitate de suflet! Nu a plouat și vremea a fost bună. Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere. Mulțumim pentru parteneriat prietenilor noștri de la Asociația Nevăzătorilor Suceava, pe care-i prețuim. Nu în ultimul rând, mulțumim tinerilor noștri pentru implicare și dragostea arătată față de semeni!

Pr. Justinian-Remus A. Cojocar