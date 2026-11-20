Un bărbat a spart un magazin Profi într-un mod destul de brutal, cu un polizor cu care a tăiat balamalele ușii, ca să fure țigări.

Pe 19 noiembrie, în jurul orei 2.35, polițiștii Secției Rurale Gălănești au fost sesizați de către un angajat de la o societate de pază cu privire la faptul că sunt urme de spargere la magazinul Profi din Vicovu de Jos.

Din cercetări a rezultat că, cu puțin timp înainte, un bărbat a pătruns în incinta magazinului prin tăierea cu un polizor unghiular portabil a balamalelor unei uși din fier, poziționată lateral intrării principale în magazin, sustrăgând de pe un raft din interior țigări în valoare de 2.800 de lei.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii de la Gălănești a rezultat că autorul este un localnic în vârstă de 41 de ani.

Acesta a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, iar în cursul zilei de joi a fost reținut în arest, în baza ordonanței pentru 24 de ore. Bărbatul urmează a fi supus și unei expertize psihiatrice în regim de urgență, pentru a i se stabili discernământul.