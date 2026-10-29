A smuls portofelul unei femei, iar după ce aceasta a strigat după ajutor, l-a aruncat

Un individ cercetat pentru comiterea infracțiunii de ”tâlhărie” a ajuns pentru 24 de ore în arestul Poliției. Fapta s-a petrecut pe data de 21 octombrie, în fața Băncii Transilvania din Gura Humorului.

În jurul orei 15.00, o femeie discuta cu un bărbat, iar la un moment dat din spate a venit un tânăr care a smuls portofelul pe care aceasta îl avea în mână. Femeia a strigat, iar cum din fața lui venea un alt bărbat, hoțul a ales să abandoneze portofelul.

Inițial, femeia nu a reclamat fapta la poliție, dar oamenii legii au aflat de incident.

După ce au audiat-o pe femeie, polițiștii au adunat probe și au stabilit că autorul faptei este un tânăr din comuna Ilișești.