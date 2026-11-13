A reclamat un furt la poliție și s-a ales, meritat, cu o amendă de 4.000 de lei

Un sucevean în vârstă de 42 de ani s-a ales cu o amendă de 4.000 de lei după ce a reclamat un furt. Nu este vorba de vreun abuz al polițiștilor, din contră.

Joi, în jurul orei 13.00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 de către bărbatul de 42 de ani, din municipiul Suceava, care a anunțat că i s-a furat portofelul cu acte și bani, în zona Pieței Agroalimentare din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Echipajul deplasat la fața locului l-a identificat pe apelant, care era în stare avansată de ebrietate și incoerent în exprimare. Acesta susținea că i s-a furat portofelul, însă nu avea o poveste coerentă.

În scurt timp, în prezența polițiștilor, bărbatul a găsit portofelul cu bani și cartea de identitate într-unul din buzunarele de la haina cu care era îmbrăcat.

Pentru că a efectuat un apel neîntemeiat la 112, polițiștii l-au sancționat contravențional, conform OUG 34/2008 (privind organizarea și funcționarea Sistemului Unic de Urgență 112) , cu amendă în cuantum de 4000 lei.