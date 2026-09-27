A plouat cu goluri în etapa a III-a a Ligii a V-a

După 10 de la ultimul meci oficial disputat pe teren propriu, Foresta Hârtop a dispus cu 6-0 de Viitorul Forăști, prin golurile marcate de Ailenei (2), Mitrea, Sofronea, Plăcintă și Sandu.

Partida a contat pentru etapa a III-a a Ligii a V-a, Seria I.

În Seria a II-a, Unirea Grămești s-a impus cu 3-0 în confruntarea cu Unirea Horodnic de Sus. Au punctat Ioniță, Perlanovschi și Ionel.

Rezultate înregistrate în Seria I a Ligii a V-a:

Carpatic Suceava – Releul Mihoveni Șcheia 1-1

Avîntul Todirești – Flacăra Prelipca 4-2

Foresta Hârtop – Viitorul Forăști 6-0

Șomuzul Preutești – Sporting Siminicea 5-0

ACS Pecetea Cumpărătura Bosanci – Viitorul Baia 2-7

Unirea Salcea – Voința Zvoriștea 1-2

Clasament Seria I

1 Șomuzul Preutesti 3 3 0 0 16-1 9p

2 Voința Zvoriștea 3 3 0 0 14-3 9p

3 Unirea Salcea 3 2 0 1 15-4 6p

4 Avântul Todireşti 3 2 0 1 11-6 6p

5 Sporting Siminicea 3 2 0 1 10-11 6p

6 Carpatic Suceava 3 1 2 0 4-3 5p

7 Viitorul Baia 3 1 1 1 9-10 4p

8 Flacăra Prelipca 3 1 0 2 7-6 3p

9 Foresta Hârtop 3 1 0 2 10-12 3p

10 Releul Mihoveni Șcheia 3 0 1 2 6-11 1p

11 ACS Pecetea Cumparatura 3 0 0 3 4-21 0p

12 Viitorul Forăști 3 0 0 3 1-19 0p

Rezultate înregistrate în Seria a II-a a Ligii a V-a:

Avântul Frasin – Călimănelul Panaci 7-0

Unirea Grămești – Unirea Horodnic de Sus 3-0

Campionii Marginea – Viitorul Negostina 1-4

Polul Nord Brodina – Forestierul Frumosu 5-3

AS Dornești – Foresta Moldovița 0-2

Sporting Poieni Solca – Vânătorul Dorna Candrenilor 2-1

Clasament Seria a II-a

1 Avântul Frasin 3 3 0 0 12-2 9p

2 Unirea Grămeşti 3 3 0 0 10-2 9p

3 Polul Nord Brodina 3 3 0 0 9-5 9p

4 Foresta Moldovița 3 2 0 1 13-5 6p

5 Sporting Poieni Solca 3 2 0 1 6-5 6p

6 Viitorul Negostina 3 1 0 2 7-7 3p

7 Forestierul Frumosu 3 1 0 2 7-8 3p

8 AS Dorneşti 3 1 0 2 6-7 3p

9 Vânătorul Dorna Candrenilor 3 1 0 2 5-6 3p

10 Unirea Horodnic de Sus 3 1 0 2 4-8 3p

11 Campionii Marginea 3 0 0 3 2-10 0p

12 Călimanelul Panaci 3 0 0 3 5-21 0p