A plecat la plimbare cu mașina deși era băut și nu avea nici permis de conducere

Inconștiență maximă din partea unui bărbat de 34 de ani, din comuna Vatra Moldoviței.

Acesta se afla la volanul unui autoturism marca Mercedes Benz, iar în seara zilei de sâmbătă, 26 septembrie, a fost tras pe dreapta la Vicovu de Sus.

Șoferul le-a declarat din capul locului polițiștilor că nu are asupra sa nici un fel de document, dar și faptul că nu deține permis de conducere.

Mai mult, acesta mirosea a alcool, motiv pentru care oamenii legii au vrut să-l testeze cu aparatul etilotest, dar s-au lovit de refuzul celui de la volan.

La spitalul din Rădăuți, unde a fost dus pentru a i se preleva probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, bărbatul a acceptat și testarea cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Verificările ulterioare au mai arătat că inspecția tehnică periodică a autovehiculului era expirată din octombrie 2025.

Bărbatul a primit amenzi în valoare totală de peste 2.100 de lei, iar în plus s-a ales și cu un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.