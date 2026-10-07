A plecat la Ceruri Ioan Țicalo, scriitorul și profesorul care a lăsat o amprentă importantă în cultura bucovineană

Comunitatea culturală din Râșca și lumea literară bucovineană sunt în doliu după dispariția lui Ioan Țicalo, la vârsta de 81 de ani, profesor de limba și literatura română, scriitor, eseist și critic literar, un om care și-a dedicat viața cărții, școlii și formării generațiilor de elevi.

Născut la 16 aprilie 1945, în satul Sinăuții de Jos, județul Botoșani, Ioan Țicalo și-a legat destinul de Râșca, unde a fost dascăl și unde și-a construit o importantă parte a activității literare. Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași și al Societății Scriitorilor Bucovineni, el a lăsat în urmă numeroase volume de proză, eseu și critică literară.

A debutat publicistic în 1990, în revista România literară, iar în 2002 a publicat primul volum, În Poiana lui Ioan. Au urmat numeroase cărți, între care Crucea părintelui Visarion, Blestemul, Meandre, Scara, Pojar, Rătăcitorii, Zarea de sub amurg, Vremuri maștere, Granița blestemată și Pământul – casa iubirii. O preocupare importantă a creației sale a fost opera lui Mihai Eminescu, căreia i-a dedicat mai multe volume și studii.

Pentru activitatea sa literară, Ioan Țicalo a primit, între altele, Premiul „Constantin Ciopraga” al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași, precum și Premiul „Opera Omnia” al Societății Scriitorilor Bucovineni.

Vestea dispariției sale a fost întâmpinată cu numeroase mesaje de tristețe și recunoștință. Ionuț Dragomir Andreica îl evocă drept „profesor cu har, scriitor cu suflet, cetățean de onoare și, mai presus de toate, un om de o aleasă noblețe sufletească și un prieten adevărat”.

„Ați dăruit cunoaștere, cuvânt, înțelepciune și bunătate. Ați știut să formați oameni, să le insuflați dragostea pentru frumos și să transformați întâlnirile în amintiri de neuitat”, mai scrie acesta, în mesajul său de rămas-bun.

La rândul său, scriitorul Ioan Manole îl evocă într-un mesaj profund: „<Fatalitate sau energetism?> – această întrebare a fost temelia pe care s-a înălțat în literatura română o personalitate de o discreție mitică. De un tulburător magnetism. Excelența sa, profesorul, poetul, scriitorul, povestitorul, gânditorul, ființa coborâtă din legendă, Ioan Țicalo, în aceste clipe s-a ridicat, în tăcere și suferință, în Patria Poeților din cer.”

Prin cărțile sale, prin generațiile de elevi pe care le-a format și prin discreția cu care și-a trăit vocația, Ioan Țicalo rămâne o prezență importantă a culturii din Râșca și din Bucovina.

„A mai plecat dintre noi un membru al Societății Scriitorilor Bucovineni: Ioan Țicalo”

Societatea Scriitorilor Bucovineni anunță cu durere, prin vocea scriitorului Alexandru Ovidiu Vintilă, președinte, că se desparte de un alt membru al ei, prozator înzestrat și un împătimit exeget eminescian, profesor de vocație: Ioan Țicalo: „În întreaga sa scriitură, autorul nu se dezminte, reuşind să evite artificialul şi, totodată, construcţiile riscante, dovedindu-se un povestitor înzestrat şi, nu în ultimul rând, un fin observator al lumii satului din Ţara de Sus a Moldovei. Și, bineînțeles, nu numai.

În general, în construcţia romanescă a lui Ioan Ţicalo, întâlnim, cum preciza cândva şi George Bodea, un specific aer sadovenian care se împleteşte fericit, spunem noi, cu discursul narativ de tip rebrenian. De remarcat tuşa alertă care guvernează cărțile sale, expresie a derulării unei istorii implacabile şi, totodată, tragice. În multe dintre cărțile sale, autorul se concentrează pe redarea unor momente critice, de grad zero, stringente pentru ființa umană”.

Alexandru Ovidiu Vintilă a mai transmis că Ioan Ţicalo a fost un scriitor pe care îl prindea cu asupră de măsură ipostaza în care se afla, aceea de seismograf al unor timpuri încărcate de suferinţă, dovedind o sete reală pentru restituirea adevărului, pentru redarea a ceea ce a fost de înțeles într-o vreme sau alta.

„Prin urmare, cine îi va deschide cărțile, în unele dintre ele, va descoperi un minuţios tablou al unei istorii greu încercate, anii celui de Al Doilea Război Mondial, dar şi momentul instaurării regimului totalitar comunist, încă o mărturie a barbariei fără precedent a <ciumei roşii>. Dintr-un epic marcat de francheţe se disting cât se poate de limpede portretele victimelor, dar şi ale călăilor. Ioan Ţicalo priveşte lumea cu ochi de moralist, identificând cu acuitate psihologii, mentalităţi, caractere. Spaţiul în care se desfăşoară acţiunea unor romane de-ale sale nu este doar un perimetru al evoluţiei personajelor, ci şi unul în care se dă o luptă acerbă între bine şi rău, între creştini şi anticrişti. Sigur pe mijloacele sale de exprimare, scriitorul despre care, din păcate, astăzi suntem nevoiți să vorbim la timpul trecut ne oferă pagini de literatură captivante, de o forţă aparte, darul de povestaş pe care îl are Ioan Ţicalo fiind evident. Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l ierte! Odihnă și neuitare!”.