Comunitatea Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava este în doliu, după decesul profesorului Sever Dumitrache, fostul director al unității de învățământ. Reprezentanții instituției au transmis un mesaj prin care îi onorează activitatea de la catedră și din fruntea școlii. Foștii colegi subliniază rolul pe care acesta l-a avut în formarea tinerilor artiști și în dezvoltarea colegiului, amintind de rigoarea și implicarea cu care a gestionat proiectele educaționale ale liceului.

„Plecarea sa dintre noi lasă un gol greu de cuprins în cuvinte, dar și o moștenire care va dăinui prin oamenii pe care i-a îndrumat, prin valorile pe care le-a cultivat și prin amintirile celor care au avut privilegiul de a-i fi colegi, colaboratori sau elevi. Pentru Colegiul de Artă «Ciprian Porumbescu», Sever Dumitrache nu va rămâne doar un nume în istoria instituției, ci o parte din sufletul ei, din acea poveste construită cu dăruire, responsabilitate și dragoste pentru frumos”, au transmis reprezentanții școlii.

Colectivul didactic și elevii au adresat un mesaj de susținere familiei îndoliate, exprimându-și recunoștința pentru parcursul profesional al fostului manager și profesor.