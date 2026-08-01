A plătit timp de trei ani suma totală de 45.000 de euro pentru o așa zisă moștenire în Franța

Prejudiciu important pentru o femeie de 51 de ani, din Pojorâta, care ani de zile a trimis diferite sume de bani unor necunoscuți, care i-au spus că are de primit o moștenire în Franța.

Escrocheria a început încă din 2022, când femeia a primit prin intermediul aplicației de socializare „WhatsApp”, precum și prin e-mail, informații din care reieșea că are de primit o moștenire în valoare de 150.000-175.000 de euro.

Pentru a intra în posesia bunului cuvenit a fost îndrumată să îndeplinească o serie de formalități.

Escrocii au trimis și mai multe documente în format electronic, fotografii, acte de donație și înscrisuri aparent oficiale, solicitând plata unor taxe notariale, comisioane bancare, taxe judiciare, costuri de transfer și alte sume de bani necesare pentru finalizarea procedurilor de intrare în posesie a moștenirii.

Femeia a dat curs cererilor și în perioada 2023-2025 a efectuat mai multe transferuri bancare către conturi indicate de țepari, în tranșe cuprinse între 300 și 2.200 de euro.

În final, suma transmisă escrocilor a fost de 45.000 de euro.

Culmea este că femeia a avut suspiciuni încă din 2023 despre veridicitatea acestei moșteniri, dar a mers mai departe după ce i s-a promis că va recupera banii.

În schimb, a reușit doar să-și mărească gaura din propriul buget.

Într-un final, a apelat la organele judiciare din Câmpulung Moldovenesc, care au deschis un dosar penal pentru înșelăciune.