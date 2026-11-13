Balurile Bobocilor

„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava

„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava

La finele săptămânii trecute, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a organizat Balul Bobocilor, ediția 2026, un prim eveniment al noii generații de elevi, prilej cu care aceştia s-au distrat, au socializat și au legat noi prietenii.

A fost o nouă provocare pentru organizatori, elevii de-a XII-a, de a-și etala creativitatea și de a pune în scenă un spectacol care să cucerească atenția, dar și aprecierile celor din sală.

„A Night Through Years” a fost tema aleasă de organizatori pentru spectacolul din acest an, un show care a readus în atenția publicului farmecul și atmosfera unor epoci trecute.

„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava

Spectatorii au fost invitați la un exercițiu de imaginație și la o veritabilă călătorie în timp: de la Grecia Antică și anii 700, până la perioade mai apropiate de zilele noastre, precum anii ’20, ’50, ’70, ’80 și 2000.

Fiecare perioadă a prins viață prin muzică, dans, ținute și momente pline de energie.

Programul a fost unul variat, cu peste 30 de momente, care au reuşit să menţină vie atenţia publicului pentru circa trei ore – cu momente muzicale (folclor, chitară, pian), dansuri (contemporan, majorete, țigănesc), scenete, momente de umor (pantomimă, stand-up) etc.

Competiția pentru titlurile de Miss și Mister Boboc a mobilizat, în acest an, 10 perechi de elevi de clasa a IX-a.

„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava

Au ieșit triumfători:

  • Miss și Mister Popularitate – Sofia Sidoriuc și Alexandru Drăguți
  • Locul III – Gabriela Aliman și Antonie Jitariu
  • Locul II – Antonia Hurmuz și Andrei Ivan
  • Miss și Mister Boboc – Alesia Serediuc și Rareș Plugariu
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava
„A night through years”, o călătorie în timp, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic Suceava

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