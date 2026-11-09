A murit Grigore Baran, cel care a condus mai mulți ani Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Suceava

Asociația Nevăzătorilor Suceava a anunțat cu profundă tristețe și durere în suflet plecarea la Ceruri a lui Grigore Baran, cel care, de-a lungul mai multor mandate, a condus cu devotament și dăruire Filiala Județeană Suceava a Asociației Nevăzătorilor din România.

„A fost un om de o aleasă integritate, un lider dedicat, care și-a pus sufletul în slujba comunității nevăzătorilor, oferind sprijin, încredere și speranță multor oameni. Prin implicarea, omenia și responsabilitatea sa, a lăsat în urmă nu doar realizări, ci și amintirea unui om care a știut să fie aproape de semenii săi și să lupte pentru drepturile și demnitatea acestora”, au transmis reprezentanții Asociației Nevăzătorilor Suceava.

Plecarea sa, spun cei care au lucrat cu Grigore Baran, lasă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut, l-au apreciat și au avut privilegiul de a-i fi alături.

Sincere condoleanțe sunt transmise acum familiei îndoliate și, în mod deosebit, „doamnei Paula, soția sa, care i-a fost alături și în activitatea dedicată comunității. Îi dorim multă putere, mângâiere și curaj pentru a trece prin această grea încercare. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină! Veșnică recunoștință și neștearsă amintire!”.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face la Biserica „Sfântul Andrei”, unde a fost depus trupul neînsuflețit. Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 11 noiembrie.