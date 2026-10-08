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A încetat din viață prof. Ludovic Ciegler, fost inspector școlar general

Profesorul de limbă germană Ludovic Ciegler
Profesorul de limbă germană Ludovic Ciegler

Profesorul de limbă germană Ludovic Ciegler a încetat din viață marți, 6 octombrie, la Baia Mare.

Fost inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, la începutul anilor `90, și cadru universitar la Universitatea din Suceava în aceeași perioadă, prof. Ciegler s-a stabilit ulterior la Baia Mare, unde preda la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”.

„Un model de dăruire și eleganță profesională”, îl descriu colegii de acolo, adăugând că „pierderea ne întristează peste măsură, însă avem speranța că munca și bunătatea sa vor fi semne de lumină în inimile celor care transmit mai departe, în drumul lor prin lume, frumusețea limbii germane”.

O fostă elevă a acestuia adaugă: „Un echilibru extraordinar între gramatică și literatură, între reguli și lexic, între înțelegerea profundă a lecturilor și redarea sensului și a mesajului prin dialoguri – la început foarte sistematice, urmând ca, ‘pe nesimțite’, să se transforme în împărtășiri libere, fine, omenoase.

Cuvintele deveneau personaje vii într-un minunat tablou al vieții.

O îmbinare briliantă între învățarea logică și cea prin repetiție. Nu cu mult exercițiu, însă constant, repetiția devenea parcă intuiție.

Fabuloase incursiuni în istoria lumii, în geografia unor spații rupte parcă din alte lumi și dimensiuni, relatate cu pasiunea și gingășia unui copil.

Momentele petrecute sub îndrumarea domnului Profesor Ciegler ne-au clădit – cărămidă cu cărămidă, întru devenirea noastră.

(…) Rămâneți viu prin tot ce ați trăit, clădit, împărtășit, și cultivat cu profesionalism, generozitate, iubire, și bucurie!”.

A încetat din viață prof. Ludovic Ciegler, fost inspector școlar general
A încetat din viață prof. Ludovic Ciegler, fost inspector școlar general
Profesorul de limbă germană Ludovic Ciegler
Profesorul de limbă germană Ludovic Ciegler

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