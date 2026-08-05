A încetat din viață prof. Dragoș Ursache, de la Vicovu de Sus: „Avea o înțelegere profundă a copilului și o generozitate pedagogică rar întâlnită”

Profesorul Dragoș Ursache, fost cadru didactic al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vicovu de Sus, a încetat din viață, vestea fiind anunțată de colegii și apropiații săi, care i-au adus un omagiu pentru activitatea desfășurată la catedră și nu numai.

Preotul Mircia Irina, de la Parohia Ortodoxă Vicovu de Sus – Est, menționează că Dragoș Ursache și-a dedicat întreaga carieră educației, fiind profesor de biologie, „pe care nu a predat-o doar din paginile manualelor, ci și în mijlocul naturii, acolo unde fiecare plantă, fiecare insectă și fiecare colț de pământ deveneau o lecție vie”.

Originar din zona Dornelor, provenind dintr-o familie de preot, profesorul Dragoș Ursache și-a desăvârșit formarea în domeniul pedagogiei și al științelor naturii, dar s-a remarcat și prin activitățile desfășurate în afara orelor de curs, fiind implicat în numeroase acțiuni dedicate copiilor. În perioada sărbătorilor de iarnă, obișnuia să intre în rolul lui Moș Crăciun, momente care au rămas în amintirea multor generații de elevi.

„Pentru nenumărați copii a fost și <Moșul cel bun>, cel care, ani la rând, a îmbogățit bucuria sărbătorilor de iarnă și a dăruit zâmbete ce au rămas vii în inimile lor”, spune preotul Irina.

Mesajele de condoleanțe au fost transmise de foști elevi, colegi și părinți, care și-au exprimat recunoștința pentru contribuția sa la formarea tinerilor și pentru devotamentul față de profesia de dascăl.

„Tot ceea ce a făcut a fost însuflețit de pasiune, responsabilitate și o apropiere sinceră de sufletul elevului.

Avea o înțelegere profundă a copilului și o generozitate pedagogică rar întâlnită, fără a ieși vreodată din spiritul disciplinei și al respectului față de școală sau față de colegii săi.

Era un profesor iubit tocmai pentru că vedea în fiecare elev mai întâi omul și abia apoi greșelile lui. De multe ori oferea o nouă șansă acolo unde alții vedeau doar un eșec, insuflând speranță și încredere celor care aveau cea mai mare nevoie de ele.

Ca diriginte, a știut să pătrundă în sufletul fiecărui copil și să descopere potențialul ascuns în cei pe care alții îi considerau fără perspectivă.

A modelat destine, a ridicat caractere și a schimbat vieți prin răbdare, bunătate și încredere. Puțini dascăli reușesc o asemenea lucrare tăcută. Pentru aceasta este regretat și pomenit în conștiința multora care acum simt fiorul trist al despărțirii de un profesor dăruit pentru școală, știință și umanitate.

Se desparte și pornește spre zările veșniciei, rămânând în amintirea colegilor, a foștilor elevi, a părinților și a tuturor celor care au avut binecuvântarea de a-l cunoaște și de a-i simți bunătatea, discreția și devotamentul.

Sincere condoleanțe întregii familii. Bunul Dumnezeu să-i afle loc de odihnă în Împărăția Sa!”, a transmis preotul prof. Mircia Irina.