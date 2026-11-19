A trecut în neființă, la vârsta de 57 de ani, Luminița Dominte, directoarea generală a companiei Mușatinii.

A încetat din viață miercuri, 18 noiembrie, în mod fulgerător.

Dispariția ei a provocat o undă de șoc printre colegii și colaboratorii săi, care au amintit de amprenta pe care a lăsat-o atât în activitatea profesională, cât și în sufletele celor care au cunoscut-o.

Luminița Dominte lucra la Mușatinii de peste 25 de ani, iar de mai mult de 10 ani coordona activitatea firmei.

Era căsătorită și avea doi copii, Ilinca și Ștefan.

Trupul neînsuflețit este depus în capela cimitirului Pacea vechi, iar înmormântarea este programată pentru duminică, 22 noiembrie.

„Un sprijin pentru colegi, un exemplu de dăruire”

Colegii de la Mușatinii au descris-o pe Luminița Dominte drept un profesionist desăvârșit, un lider dedicat și un sprijin pentru cei din jur. Dincolo de responsabilitățile funcției de conducere, aceasta s-a remarcat prin dăruire, responsabilitate, implicare și respect față de colegi.

„Plecarea sa lasă un gol imens în sufletele tuturor celor care au avut privilegiul de a o cunoaște și de a lucra alături de dumneaei.

Dincolo de funcția pe care a îndeplinit-o, doamna Luminița a fost un om deosebit, un sprijin pentru colegi și un exemplu de dăruire, responsabilitate și profesionalism.

Ne vor rămâne în amintire momentele petrecute împreună, sfaturile, încrederea și tot ceea ce a construit alături de noi.

Ne exprimăm profunda recunoștință pentru tot ceea ce a însemnat pentru familia Mușatinii.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați.

Drum lin către lumină, doamna Luminița!

Veți rămâne mereu în inimile noastre!”, este mesajul transmis.