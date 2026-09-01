A încercat să vândă un bun pe OLX și a rămas fără banii din cont

O înșelăciune cu un mod de operare pe cât de simplu, pe atât de eficient pentru escroci face victime periodic printre suceveni. Victimele vor să vândă un bun, însă, în loc să primească bani, rămân fără sumele din cont.

Pe 31 august, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată de o femeie din Suceava cu privire la faptul că a fost înșelată de persoane necunoscute după ce a postat un anunț de vânzare.

Victima a relatat că a postat un anunț pe OLX, iar pe 29 august a fost contactată pe aplicația mobilă WhatsApp de o persoană necunoscută, care a îndrumat-o să acceseze un link pentru a-i vira contravaloarea produsului vândut.

Victima a accesat acest link, iar la un moment dat i-a fost solicitată introducerea datelor de pe cardul său bancar. Femeia a mai precizat că a fost sunată de un bărbat necunoscut care s-a recomandat a fi reprezentant OLX (evident în mod fals), acesta dându-i asigurări că pagina este reală și trebuie să urmeze pașii ceruți.

În timp ce se afla în discuția telefonică cu necunoscutul, păgubita a introdus pe platforma pe care a intrat datele unui card Revolut personal, pe care avea un sold de 1.170 lei.

La scurt timp aceasta a primit o notificare pe telefon de retragere a întregului sold, iar necunoscutul a închis telefonul brusc. Femeia și-a dat seama că a fost înșelată.

Poliția municipiului Suceava a deschis și în acest caz un dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune.