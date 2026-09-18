Esplanada din centrul municipiului Suceava găzduiește, la finele acestei săptămâni, o nouă ediție a Salonului Auto Bucovina, eveniment de referință pentru industria auto, care reunește dealeri auto cu ultimele noutăți în materie de autoturisme, dar și firme de asigurări, școli de șoferi și alți jucători din industrie.

Concomitent se desfășoară și târgul Expo Finance, ambele evenimente fiind organizate de Camera de Comerț și Industrie Suceava.

Potrivit președintelui executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, Salonul Auto Bucovina reunește tot ceea ce definește industria auto, respectiv autoturisme și vehicule utilitare, piese și accesorii, sisteme audio, servicii de tuning, închirieri auto, școli de șoferi, transportatori, precum și servicii financiare și de asigurări.

Lucian Gheorghiu a precizat că ediția din acest an va evidenția tendințele actuale din domeniu, oferind publicului ocazia de a testa și de a viziona cele mai noi modele de autovehicule electrice și hibride.

A început Salonul Auto Bucovina, pe esplanada din centrul Sucevei

Eveniment dinamic, pentru cumpărători, dar și pentru curioși

Salonul Auto Bucovina este un eveniment dinamic, interactiv, de o amploare considerabilă atât din punctul de vedere al numărului de expozanți, al modelelor prezentate, cât și al suprafeței expoziționale.

Vizitatorii, pasionați de mașini, profesioniști sau persoane aflate în căutarea unui autovehicul, vor putea descoperi, într-un singur loc, o gamă extinsă de categorii din industria auto, de la vehicule și echipamente, până la servicii de tuning și soluții financiare.

„Avem convingerea că și această ediție a Salonului Auto Bucovina are premisele necesare pentru a fi un succes. Vă așteptăm alături de noi, pentru a interacționa cu expozanții și pentru a descoperi ofertele și serviciile acestora din domeniul auto”, a precizat Gheorghiu. Pe parcursul celor trei zile ale târgului, de vineri până duminică, Salonul Auto Bucovina va fi deschis între orele 10:00 și 18:00.