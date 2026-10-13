Demolarea podului dintre comunele Cornu Luncii și Mălini a început, a anunțat marți, 13 octombrie a.c., președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Acesta a arătat că în loc va fi construit un pod cu o lungime de peste 255 de metri, „în cadrul celui mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene din istoria Consiliului Județean Suceava, o investiție de aproximativ 85 de milioane de euro, din fonduri europene”.

Potrivit informării transmise, circulația pe podul construit în 1910 a fost închisă și redirecționată pe varianta provizorie, finalizată la mai puțin de o lună de la deschiderea șantierului.

„Am fost astăzi din nou pe teren și am discutat cu reprezentanții constructorilor. Ritmul este bun și le-am cerut să îl mențină”, a subliniat Șoldan.

Varianta de ocolire permite circulația în ambele sensuri și a fost amenajată cu parapete metalice și din beton, elemente reflectorizante pentru vizibilitate pe timp de noapte și semnalizare rutieră, conform avizului Poliției Rutiere. Podul de la Cornu Luncii este unul dintre cele 12 care vor fi construite sau reabilitate în cadrul lotului 1. Acest lot cuprinde modernizarea a aproape 34 de kilometri de drumuri județene – DJ 209A Fălticeni–Horodniceni–Cornu Luncii–Mălini–Slatina și DJ 177C Valea Moldovei–DJ 209A –, peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete, aproape 34 de kilometri de trotuare și 32 de stații de autobuz.

Contractul prevede un termen de 24 de luni, dar Gheorghe Șoldan estimează că lucrările s-ar putea finaliza mai devreme.

A început demolarea podului dintre Cornu Luncii și Mălini