Actualitate

A început campania de vaccinare antirabică a vulpilor în județul Suceava

A început campania de vaccinare antirabică a vulpilor în județul Suceava
A început campania de vaccinare antirabică a vulpilor în județul Suceava

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a demarat marți, 13 octombrie a.c., campania de vaccinare antirabică a vulpilor, conform unui comunicat transmis de Prefectura Suceava. Acțiunea constă în distribuirea de momeli vaccinale direct la vizuină și are ca scop prevenirea și eradicarea rabiei în rândul faunei sălbatice, asigurând astfel protecția sănătății publice.

În cadrul acestei acțiuni, DSVSA Suceava asigură atât serviciile de informare a populației, cât și logistica, transportul, depozitarea și distribuția momelilor vaccinale antirabice. Pentru a evita incidentele și pentru a asigura eficiența campaniei, autoritățile sucevene transmit o serie de reguli pentru populație:

  • nu atingeți și nu deplasați momelile vaccinale dacă le găsiți în natură;
  • supravegheați copiii și animalele de companie în timpul plimbărilor efectuate în afara localităților sau la marginea pădurilor, pentru a preveni orice contact cu vaccinul;
  • adresați-vă de urgență medicului veterinar în cazul în care un animal de companie a intrat în contact sau a consumat o astfel de momeală.

Rabia (turbarea) este o boală infecțioasă gravă, transmisibilă de la animale la om, motiv pentru care respectarea acestor măsuri preventive este importantă pentru siguranța întregii comunități.

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