A fugit cu motoscuterul de polițiștii care au încercat să-l oprească și să-l legitimeze

Un bărbat din Vicovu de Sus s-a ales cu dosar penal după ce a fost urmărit de polițiștii care încercau să-l oprească și să-l legitimeze.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 5 septembrie, la orele prânzului, când o patrulă aflată în misiune a observat un motoscuter cu numere de Anglia.

Cel care conducea vehiculul pe două roți nu a oprit la semnalele regulamentare, astfel încât polițiștii au plecat în urmărirea sa.

După aproximativ un kilometru, cel urmărit a urcat pe un trotuar, a abandonat scuterul și a fugit, dar nu a ajuns prea departe pentru că a fost capturat de oamenii legii.

Cu ocazia verificărilor, polițiștii au constatat că urmăritul este un bărbat de 43 de ani, care nu avea permis de conducere pentru nici un fel de vehicul.

Pentru acest aspect, s-a căpătuit cu un dosar penal pentru infracțiunea de ”conducere fără permis”.

Mai mult, scuterul avea ITP-ul și RCA-ul expirate, motiv pentru care s-au aplicat amenzi, iar plăcuța de înmatriculare a fost ridicată de polițiști.