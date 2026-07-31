Inginerul Mihai Bradu, expert restaurator și reprezentant al societății RESTACO SRL Suceava, a fost înmormântat vineri, 31 iulie 2026, în localitatea Oniceni, județul Suceava, după ce s-a stins din viață pe 28 iulie 2026, la vârsta de 80 de ani.

Născut la 27 iulie 1946, Mihai Bradu și-a dedicat întreaga carieră restaurării monumentelor istorice și protejării patrimoniului cultural național. Membru al Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice din România (UNRMI), el a fost recunoscut drept unul dintre profesioniștii cu experiență în domeniu, fiind atestat ca specialist în executarea lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice încă din anul 2008.

De-a lungul activității sale a contribuit, prin intermediul firmei RESTACO, la numeroase proiecte de restaurare și consolidare a unor monumente istorice din România.

Anunțul trecerii sale la cele veșnice a fost făcut de UNRMI, care a transmis un mesaj de profundă tristețe, evocând contribuția sa la conservarea patrimoniului construit.

Un omagiu emoționant i-a fost adus de prof. dr. arh. Virgiliu Polizu, președinte fondator al UNRMI: „Pentru o restaurare performantă, un proiectant bun trebuie să aibă alături un constructor de aceeași calitate. Monumentele au pierdut un RESTAURATOR. Are, din fericire, urmași. Dumnezeu să îi țină amintirea veșnică lui Mihai Bradu.”

Comitetul Director Național al UNRMI și membrii organizației au transmis condoleanțe familiei îndurerate, subliniind că dispariția inginerului Mihai Bradu reprezintă o pierdere importantă pentru comunitatea restauratorilor și pentru patrimoniul cultural al României.

Prin profesionalismul, experiența și devotamentul său, Mihai Bradu lasă în urmă nu doar monumente salvate și restaurate, ci și o moștenire profesională care va continua prin cei pe care i-a format și alături de care a lucrat de-a lungul deceniilor.

A fost condus pe ultimul drum inginerul Mihai Bradu, unul dintre restauratorii de referință ai patrimoniului românesc

Un profesionist discret, devotat meseriei

În cadrul unui eveniment cultural desfășurat vineri, 31 iulie 2026, la Muzeul Național al Bucovinei (Conferința și vernisajul expoziției „Clădirea care a scris istorie”, evenimente organizate în cadrul proiectului „Istoria de lângă noi: De la Prefectură la Muzeu – un monument în slujba comunității”), directorul Emil Ursu a propus participanților un moment de reculegere în memoria inginerului Mihai Bradu, amintind că, în calitate de restaurator, Mihai Bradu a contribuit și la restaurarea muzeului sucevean.

Prin activitatea desfășurată de-a lungul mai multor decenii, inginerul Mihai Bradu și-a adus contribuția la restaurarea și conservarea unor monumente istorice de referință din Bucovina și din România. Împreună cu echipa RESTACO, a participat la proiecte importante de restaurare, multe fiind monumente înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Dispariția sa lasă un gol în rândul specialiștilor dedicați protejării patrimoniului cultural. Cei care l-au cunoscut îl vor păstra în amintire ca pe un profesionist discret, devotat meseriei și monumentelor pe care le-a slujit cu responsabilitate. Înmormântat vineri, în satul natal Oniceni, Mihai Bradu lasă în urmă nu doar lucrări care vor dăinui în timp, ci și respectul colegilor și al tuturor celor care au avut privilegiul de a lucra alături de el.