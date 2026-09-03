A făcut-o de ”Fleașcă” și acum va sta la răcoare

Un tânăr din Gura Humorului, din grupul de infractori tineri care face periodic probleme în zonă, și-a aflat pedeapsa pe care o are de executat pentru ultima faptă de tâlhărie, victima fiind un bărbat de 78 de ani.

Moise Szucs, zis ”Fleașcă”, în vârstă de 25 de ani, din orașul Gura Humorului, a fost condamnat de Curtea de Apel Suceava la 5 ani de închisoare.

Soluția este definitivă, iar ”Fleașcă” se poate considera norocos și asta pentru că pedeapsa inițială, dictată de Judecătoria Gura Humorului, era mai mare, respectiv 7 ani de închisoare.

Fapta s-a petrecut pe 7 decembrie 2025, când Moise Szucs a urmărit persoana vătămată, în vârstă de 78 de ani, mai mult de o oră, prin oraşul Gura Humorului, așteptând momentul prielnic pentru a acționa.

Când victima tocmai intrase în scara blocului unde locuiește, tânărul a prins victima din spate, cu brațele, la nivelul picioarelor, a ridicat-o și a scuturat-o în plan vertical, până când din buzunarul pantalonilor i-a căzut portofelul personal.

Tânărul a fugit apoi cu portofelul în care se afla suma de 2.230 de lei.

A fost prins trei zile mai târziu, iar ulterior a fost arestat.