A decedat dr. Iuliu Achiței, de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava. Medicul avea 59 de ani

Medicul Iuliu Achiței, de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, a trecut la cele veșnice la vârsta de 59 de ani.

Acesta a fost găsit fără suflare în locuință sa.

„Plecarea sa lasă un gol imens în colectivul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Dr. Iuliu Achiței și-a dedicat activitatea profesională medicinei de urgență, fiind alături de oameni în momente în care fiecare secundă și fiecare gest contează. Îl vom păstra în amintire cu respect și recunoștință pentru profesionalismul, devotamentul și anii dedicați pacienților.

Suntem alături de familia îndoliată și de cei apropiați în aceste momente grele.

Sincere condoleanțe! Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Drum lin, domnule doctor! Veți rămâne în amintirea colegilor dumneavoastră”, este mesajul colegilor din instituție.