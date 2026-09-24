A coborât din mașină, și-a luat o cafea și a văzut cum un individ se urcă la volan și pleacă

O femeie din Vatra Dornei a avut parte de o surpriză foarte neplăcută în dimineața zilei de miercuri, când s-a oprit din drum cu mașina să bea o cafea.

Cu câteva minute înainte de ora 8.00, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 de către o localnică în vârstă de 39 de ani, care a anunțat că a lăsat mașina pornită, un Renault Kadjar, iar un bărbat s-a urcat la volan și a plecat pe direcția spre Cluj.

Femeia plecase la o cafenea din proximitatea parcării, în Vatra Dornei, văzând ”în direct” cum pleacă autoturismul său.

La nivelul Poliției Vatra Dornei au fost mobilizate toate echipajele aflate în serviciu, iar pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal, la Poiana Stampei, autoturismul a fost reperat în trafic și oprit.

Autorul a fost identificat în persoana unui bărbat în vârstă de 40 de ani, din comuna Florești, județul Cluj, care avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule. Bărbatul a ieșit negativ la testările cu etilotestul și drogtestul.

Polițiștii de la Vatra Dornei au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „furt în scop de folosință” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, cercetările urmând a fi continuate de către polițiștii Biroul de Investigații Criminale Vatra Dornei.

Față de autor s-a dispus în aceeași zi măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, iar un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei va decide ce măsuri va lua mai departe față de inculpat.