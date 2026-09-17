A cincea ediție a Taberei Tinerilor Voluntari ATOS – Slătioara, 12-13 Septembrie 2026

A Cincea Ediție a Taberei Tinerilor Voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) s-a desfășurat în perioada 12-13 Septembrie la Slătioara, la poalele Muntelui Rarău. A fost o tabără extraordinară. Au participat cei mai activi 30 de tineri voluntari, care s-au implicat în activitățile Asociației anul acesta.

Tinerii au vizitat și s-au închinat la Mănăstirea Voroneț; s-au distrat pe traseele de cățărare și tiroliene de la Parcul de Aventură de la Ariniș, Gura-Humorului; au vizitat Muzeul Oului din Vama, cel mai mare din România cu aproximativ 19000 de exponate, din peste 100 de țări; au făcut drumeție în Rezervația Naturală „Codrii Seculari” Slătioara (Patrimoniul Mondial UNESCO), unde au văzut arbori vechi de 300 de ani, plante rare și chiar o salamandră rară.

Seara tinerii au avut parte de educație catehetică. Tema catehezei a fost Sfânta Liturghie – Epicleza, Sfânta Împărtășanie. Dialogul cu ei a fost foarte constructiv: despre curaj, mărturisire, optimism, sinceritate, gestionarea fructuoasă a timpului și familia creștină. Petrecerea de la foișor a fost cu dansuri populare și cântece de voie bună, dar și karaoke.

Duminică au participat și s-au rugat la biserica din satul Slătioara. Această tabără a fost darul familiei noastre pentru tineri. Ei au fost oaspeți de seamă la pensiunea noastră, unde au fost cazați și au avut parte de masă gustoasă.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate și că ne-a învrednicit să organizăm tabăra și anul acesta! Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere! Mulțumim domnului asistent medical Florin Oprea de la Med Help Training pentru asistența medicală și grija purtată față de tineri pe toată perioada taberei. Nu în ultimul rând, mulțumim tinerilor noștri voluntari pentru implicare și purtarea frumoasă.

Pr. Justinian-Remus A. Cojocar