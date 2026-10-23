A avut loc o nouă rundă cu meciuri interesante în Campionatul Județean de Old-Boys „Flamex”

Campionatul Județenean de Old-Boys „Flamex” a continuat cu meciuri interesante. În derbiul etapei a VII-a, campioana Revine a trecut extrem de greu de EcoOptic, o formație dârză care i-a mereu probleme. La fel de echilibrate au fost, de asemenea, duelurile Sercom Electric – DOR ADF și Old Zimbru Siret – Mity&Friends, partidă care s-a decis la loviturile de departajare.

Din punct de vedere individual, în această săptămână s-au remarcat jucătorii Marius Manoilă (Ripac Hugo Veteo One), Mihai Turliuc (Old Zimbru Siret), Dumitru Țibu, Cristian Rotariu și Andrei Burlacu (toți de la Mity&Friends), marcatori a câte trei goluri.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sports Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate:

EcoOptic – Revine 3-4

Sercom Electric – DOR ADF 3-2

Camarazii Carpatis – Lipia cu de Toate 5-1

Amatorii – Industrial Pizza 0-8

Fides Team – Ripac Hugo Veteo One 0-6

Termohabitat – Kalman 10-0

JAD Consult Tesla – Apa Design Iradov 1-2

Mity&Friends – Old Zimbru Siret 4-4 (7-8 d.l.d.)

Burdujeni Grill – Flamex 1-7

Mity&Friends – Amatorii 11-1 (meci în avans din etapa a XVII-a).

Clasament

Revine 8 7 1 0 56-15 22 Flamex 7 7 0 0 56-6 21 Ripac Hugo Veteo One 7 7 0 0 49-6 21 Old Zimbru Siret 8 4 3 1 34-16 18 Burdujeni Grill 8 5 1 2 2 30-34 17 Termohabitat 8 5 0 3 31-25 15 DOR ADF 8 4 1 3 48-27 14 EcoOptic 8 4 2 2 43-22 14 Sercom Electric 7 4 2 1 31-18 14 Industrial Pizza 7 3 2 2 40-21 13 Mity&Friends 8 3 1 4 32-31 10 Camarazii Carpatis 8 3 1 4 17-32 10 Apa Design Iradov 8 3 0 5 19-30 9 Kalman 8 1 1 6 24-54 4 JAD Consult Tesla 8 1 0 7 18-36 3 Fides Team 8 1 0 7 17-49 3 Lipia cu de Toate 8 0 1 7 13-72 2 Amatorii 8 0 0 8 10-70 0

Programul etapei a VIII-a:

Luni, 26 octombrie, ora 18.00: Revine – Flamex

Luni, 26 octombrie, ora 19.00: Old Zimbru Siret – Burdujeni Grill

Luni, 26 octombrie, ora 20.00: Apa Design – Mity&Friends

Luni, 26 octombrie, ora 21.00: Kalman – JAD Consult Tesla

Marți, 27 octombrie, ora 18.00: Ripac Hugo Veteo One – Termohabitat

Marți, 27 octombrie, ora 19.00: Industrial Pizza – Fides Team

Marți, 27 octombrie, ora 20.00: Lipia cu de Toate – Amatorii

Marți, 27 octombrie, ora 21.00: DOR ADF – Camarazii Carpatis

Joi, 29 octombrie, ora 18.00: EcoOptic – Sercom Electric

Joi, 29 octombrie, ora 19.00: Ripac Hugo Veteo One – Industrial Pizza (meci în avans din etapa a XVII-a).