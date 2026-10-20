A ațipit la volan și a intrat în microbuzul de pe contrasens

Accidentul de luni după-amiază de pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal, de la Iacobeni, s-a produs pe fondul faptului că șoferul unui autoturism a ațipit la volan și a pătruns pe contrasens, într-o autoutilitară de transport valori. Impactul a fost violent însă, din fericire, consecințele nu au fost foarte severe nici pentru șoferul în vârstă de 62 de ani care a rămas încarcerat în autoturismul pe care îl conducea.

Din cercetările polițiștilor s-a stabilit că un șofer în vârstă de 62 de ani, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în timp ce conducea autoturismul marca Renault Megane, pe DN 17 Iacobeni, din direcția Câmpulung Moldovenesc către Vatra Dornei, pe fondul oboselii, a adormit la volan și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu vehiculul Renault Master care era condus regulamentar de un șofer în vârstă de 33 de ani, din Satu Mare.

La fața locului a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al pompierilor militari, șoferul din autoturism având picioarele prinse între fiarele mașinii.

Acesta a fost extras din mașină și transportat de urgență la Spitalul municipal Vatra Dornei.

Pacientul a fost diagnosticat preliminar cu un traumatism de gleznă dreaptă și excoriații, fără alte leziuni mai problematice.

În autoutilitara de transport valori se aflau trei bărbați, toți scăpând fără leziuni.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Compartimentul Rutier Vatra Dornei, care i-au testat cu etilotestul pe ambii șoferi, alcoolemiile fiind negative.