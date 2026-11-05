A ajuns la spital, cu atac de panică, după ce și-a văzut casa mistuită de flăcări

O casă din din satul Uidești, comuna Forăști, a ars violent, joi dimineață, cercetările pompierilor arătând că focul a pornit de la tabloul electric. Alarma s-a dat în jurul orei 6.15, iar proprietarul a fost preluat de echipajele medicale cu un atac de panică destul de sever.

Militarii Detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Forăști și Vadu Moldovei, au intervenit la incendiu cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Din păcate, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la casa de locuit, existând posibilitatea de propagare a flăcărilor la construcțiile învecinate.

Pompierii paramedici SMURD i-au acordat primul ajutor medical proprietarului, în vârstă de 49 de ani, care ulterior a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Locuința și bunurile materiale aflate în interior au ars pe o suprafață de aproximativ 110 mp.

Conform cercetării de la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la tabloul de distribuție cu defecțiuni sau suprasolicitat.

Pompierii transmit că au salvat construcțiile învecinate, cu bunurile aferente.