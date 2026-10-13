A ajuns în arest pentru că a ucis un pui de câine al cumnatului său

Un sucevean în vârstă de 35 de ani a fost reținut în arest de polițiști în baza ordonanței pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de „ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept”, după ce a ucis un câine care era îngrijit de cumnatul său.

Ancheta a fost derulată de polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Suceava, din cadrul IPJ Suceava, fapta fiind comisă în data de 4 octombrie, când s-a primit o sesizare din comuna Arbore.

În acea zi, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din satul Arbore, a sesizat că vecinul care îi este și cumnat i-a omorât câinele.

Un echipaj format din polițiști de la Cajvana și de la Solca s-a deplasat în acea zi la fața locului.

Din cercetări a rezultat că reclamantul și suspectul sunt cumnați și ambii locuiesc în aceeași curte a unui imobil, împreună cu familiile lor, însă în locuințe diferite, acestea nefiind delimitate cu gard despărțitor.

Tânărul de 24 de ani are în îngrijire mai mulți câini, diferite talii, fapt de care cumnatul nu era deloc încântat.

Din cercetări a rezultat că bărbatul în vârstă de 35 de ani, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice și pe fondul nemulțumirilor pe care le avea cu privire la modul în care cumnatul său își ține liberi câinii, a omorât un pui de câine în vârstă de 3 luni.

Ancheta a arătat că puiul de câine a fost ucis prin lovire brutală și călcare pe cap, bărbatul declarând că a fost deranjat că patrupedul a intrat pe proprietatea sa.

Moartea violentă a fost confirmată de un medic veterinar, fapta fiind probată fără dubiu.

În continuarea cercetărilor, luni, 12 octombrie, suspectul a fost ridicat de la domiciliu, audiat în prezența avocatului din oficiu, după care a fost reținut, escortat și introdus în arestul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției Suceava.

Și acest caz este încă un exemplu al înăspririi legislației privind actele barbare asupra animalelor, existând mai multe rețineri în arest recente, inclusiv un mandat de arestare de 30 de zile pentru un individ care și-a maltratat calul.

Legislația există de mai multă vreme în această formă, dar de dată mai recentă se pune și în aplicare riguros, cu atât mai mult cu cât există și o structură de poliție aparte, dedicată legislației privind animalele.